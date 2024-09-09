Спорт

На бесплатное пробное занятие по карате приглашает псковичей «Супер фитнес»

Бесплатное пробное занятие по карате пройдет в псковском спортивном клубе «Супер фитнес» 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

Клуб «Супер фитнес» анонсировал бесплатное пробное занятие в секции всестилевого карате. Занятие доступно для детей от 8 лет и взрослых. Тренер – обладатель первого дана по карате Арно Вене. Участники будут заниматься в полной защите.

Занятие пройдет 14 сентября в 17.30. Для бронирования доступно 10 мест.

Телефон для связи: +7 (8112) 56-60-80.