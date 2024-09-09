Спорт

Плющенко о деньгах от сбежавшей фигуристки: В детдом или курянам

Руководитель академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, куда будут направлены деньги, отсуженные у его бывшей воспитанницы. 2 сентября суд обязан маму 12-летней фигуристки Арины Парсеговой выплатить академии 1 млн 830 тысяч рублей в качестве неустойки по контракту. Причиной иска стал переход Парсеговой под крыло тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Пока еще не решили, куда пойдут деньги — в детский дом или в поддержку Курской области. Давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала подчеркивали: дело не в деньгах», - привозит «Газета.ру» слова Евгения Плющенко.

После оглашения решения суда Этери Тутберидзе заявила о проведении открытой тренировки, сборы от которой пойдут на погашение долга. Она состоялась несколько дней назад, участвовали чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев.