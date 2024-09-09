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Спорт

Акция «На работу на велосипеде» состоится в Пскове в конце сентября

15.09.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр снова приглашает велолюбителей Пскова стать участниками всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдёт 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки» – партнёров и организаторов. Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов — наклейку, номерок на велосипед и значок.

В этом году партнёрами акции станут кофейни CAVERIN TO GO, «Кофейный дом», «Кофе с Кикоиным», кафе «Крем-брюле» и «Миша», а также кофейня-пекарня «Два пекаря» – каждое из представленных заведений предоставляет скидки на свою продукцию или бесплатный десерт или напиток с собой.

Помимо точек-партнёров в Центре, на Завеличье и Запсковье будут расположены три точки организаторов: на пересечении улиц Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между Рижским проспектом, 68 и пешеходным переходом), возле Подросткового центра МЦ (рядом с библиотекой «Родник», улица Труда, 20) и традиционно – возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). На каждой из них организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды и получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.

Напомним, в Пскове данная акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Источник: Псковская Лента Новостей
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