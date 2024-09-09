Спорт

Две команды клуба Nordman принимают участие в чемпионате Петербурга по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба Nordman приняли участие в первом туре очередного открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису сезона осень-зима 2024-2025 годов. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В прошлом сезоне спортсмены клуба Nordman стали победителями этого турнира, и в этом году мы начинаем турнир в ранге чемпионов. По итогам первого тура мы продолжили серию победных матчей, выиграв все встречи», - рассказал Юрий Сорокин.

В этом сезоне чемпионат расширился до 14 команд. Псковский клуб представлен двумя командами - Nordman и Nordman-2. Команду Nordman возглавляют мастер спорта международного класса и первая ракетка страны Владимир Сидоренко, а также мастер спорта, пятая ракетка страны Никита Артеменко.

«К команде Nordman-2 в этом году присоединился чемпион страны, мастер спорта международного класса, вторая ракетка страны Максим Гребнев, а также наш земляк из Великих Лук, мастер спорта Дмитрий Виноградов», - добавил Юрий Сорокин.