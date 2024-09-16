Спорт

В Пушкинских Горах открылась новая воркаут-площадка

Новую спортивную воркаут-площадку произвели и установили в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Видео: «Стрит-воркаут Псков»

В составе спортивного комплекса: разноуровневые брусья, полоса препятствий со шведской стенкой, рукоходом, разноуровневыми турниками и баскетбольным кольцом (антивандальное), а также скамья для пресса.

«Огромный респект главам районов и муниципалитетов, которые делают правильное решение в пользу выбора того спортивного оборудования, которое будет действительно востребовано среди местных жителей!» - отметил Виталий Дидыч.