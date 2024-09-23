Спорт

Псковичка выиграла мировой чемпионат по воздушной гимнастике и пилонному спорту

Жительница Пскова Софья Колоскова выиграла ежегодный мировой чемпионат World star-2024 по воздушной гимнастике и пилонному спорту. Об спортсменка сообщила Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Девушка забрала с собой четыре золотых медали и благодарность за подготовку к соревнованиям. Также Софья Колоскова подготовила к чемпионату трех учениц, и девушкам удалось войти в десятку лучших спортсменов в своих категориях.

«Уже третий год мои спортсмены и я принимаем участие в чемпионате такого уровня. С каждым годом количество спортсменов увеличивается, а их уровень становится всё выше и выше. Сейчас я занимаюсь развитием и популяризацией воздушной гимнастики и пилонного спорта в нашем городе. В ближайшее время мы проведём свои крупные соревнования», - рассказала Софья Колоскова.