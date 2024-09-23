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Спорт

Команда из Великих Лук одержала победу в фестивале ГТО

28.09.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления прошел в Дедовичском районе 27 сентября. Мероприятие посвящено 10-летию ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Соревнования прошли в разных возрастных категориях: 9 ступень (25–29 лет), 10 ступень (30–34 года), 11 ступень (35–39 лет), 12 ступень (40–44 года), 13 ступень (45–49 лет), 14 ступень (50–54 года), 15 ступень (55–59 лет).
Тестирования участников состоялись  по нескольким дисциплинам:

  • наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (все ступени — мужчины и женщины);
  • подтягивание из виса на высокой перекладине (все ступени — мужчины), альтернатива - рывок гири 16 кг;
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (все ступени — женщины);
  • поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту (все ступени — мужчины и женщины);
  • бег 3 км (9–11 ступени — мужчины);
  • бег 2 км (12–15 ступени — мужчины, все ступени — женщины).

В фестивале приняли участие служащие в возрасте от 25 до 59 лет из всех муниципалитетов Псковской области. Команду Великих Лук возглавил руководитель комитета по спорту Сергей Чечелов. В составе команды были также депутаты Великолукской городской думы, сотрудники ведомств и комитетов. 

В результате состязаний команда Великих Лук заняла первое командное место.

Теги: #спорт #гто
Источник: Псковская Лента Новостей
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