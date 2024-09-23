Команда из Великих Лук одержала победу в фестивале ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления прошел в Дедовичском районе 27 сентября. Мероприятие посвящено 10-летию ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
Соревнования прошли в разных возрастных категориях: 9 ступень (25–29 лет), 10 ступень (30–34 года), 11 ступень (35–39 лет), 12 ступень (40–44 года), 13 ступень (45–49 лет), 14 ступень (50–54 года), 15 ступень (55–59 лет).
Тестирования участников состоялись по нескольким дисциплинам:
В фестивале приняли участие служащие в возрасте от 25 до 59 лет из всех муниципалитетов Псковской области. Команду Великих Лук возглавил руководитель комитета по спорту Сергей Чечелов. В составе команды были также депутаты Великолукской городской думы, сотрудники ведомств и комитетов.
В результате состязаний команда Великих Лук заняла первое командное место.