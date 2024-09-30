Спорт

Студент ВЛГАФК завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжёлой атлетике

Студент первого курса, член сборной команды России Виктор Власов, представляющий калининградскую школу тяжёлой атлетики, завоевал золотую и серебренную медаль на юниорском (15-17 лет и 18-20 лет) первенстве России по тяжелой атлетике в поселке Сукко города Анапа Краснодарского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Фото здесь и далее: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

В категории до 55 кг Виктор Власов в упражнении «рывок штанги» поднял 93 кг и стал обладателем золотой медали первенства.

В другой дисциплине («толчок штанги») он зафиксировал вес в 107 кг, что обеспечило ему второе место и серебряную медаль.

Однако в третьем подходе Виктору Власову не хватило сил, чтобы поднять штангу весом 111 кг, которая могла бы принести ему «золото» в общем зачёте. Таким образом, он завоевал лишь серебряную медаль, проиграв всего лишь 1 кг в общей сумме.