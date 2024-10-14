Спорт

Псковские волейболисты спортшколы «Бригантина» заняли третье место на турнире в Калининграде

XX традиционный турнир по волейболу среди юношей 2010-2011 годов рождения прошёл в Калининграде с 15 по 18 октября. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Москвы, Томска, Калининграда, Вологды и Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Турнир «Кубок Василия Фёдорова» посвящён памяти ветерана Великой Отечественной Войны и участника штурма Кёнигсберга.

Команды-соперники всего провели на соревнованиях по семь встреч.Воспитанники спортшколы «Бригантина» одержали пять побед и уступили только лидерам турнира, а именно командам из Томска-1 и Москвы-1.

В борьбе за бронзовые награды псковичи в упорной борьбе одержали победу над командой спортивной школы олимпийского резерва № 10 города Калининграда со счетом 2:1 (25:17, 24:26, 26:24). Наших юношей тренируют Сергей Иванов.

Состав команды: