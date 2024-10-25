Спорт

Открытый турнир по самбо проходит в Пскове

Открытый турнир по самбо для отбора участников на первенство и чемпионат Северо-Запада проходит в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В турнире принимают участие около 500 спортсменов в 30 категориях. Среди участников — мужчины, женщины, юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения, а также мальчики и девочки 2007-2009 годов.

«Надеемся, что наша команда покажет хорошие результаты на предстоящем первенстве Северо-Западного округа. На турнире разыгрываются медали и грамоты, а также формируется сборная для участия в чемпионатах России», — рассказал председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алёкминский.

Он отметил, что развитие самбо в Псковской области поддерживается благодаря сотрудничеству со спортивным клубом «Отечество», движением «За самбо» и политической поддержке партии «Единая Россия».