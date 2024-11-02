Спорт

Псковские каратисты привезли 20 медалей с первенства Новгородской области

Псковские каратисты приняли участие в первенстве Новгородской области по карате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии: Антон Потебня

Соревнования проходили в дисциплинах индивидуальное ката и индивидуальное кумите.

Псковскую команду представляли спортсмены спортивной Федерации карате города Пскова.

«Золото» в своих категориях получили: Давид Волин, Иван Шевчук, Серафима Буторина, Василиса Кугут, Лиана Ревазян, Мартин Вонс, Олег Куприянчик.

«Серебро» завоевали: Алена Комарова, Ева Решетникова, Глеб Екимов, Василиса Ветлужских, Ярослав Стерликов, Алиса Ворсюченко, Татьяна Милянтей.

«Бронзу» взяли: Дмитрий Александров, Лиана Ревазян, Мовсес Аветян, Григорий Постобаев, Сабина Горбенко, Виталий Фомин.

Всего у псковичей 20 медалей из которых семь золотых, семь серебряных, шесть бронзовых.

Следующим стартом для псковских спортсменов станут всероссийские соревнования «Кубок Милютина» в Череповце, которые пройдут в середине ноября.