Спорт

Псковские волейболисты стали призерами первенства Северо-Запада

Первенство СЗФО по волейболу среди юношей до 16 лет прошло в городе Пскове с 1 по 8 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина», псковская команда заняла третье место.

Фото: спортивная школа «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие команды из Ярославской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Мурманской областей и Республики Коми.

Основу команды Псковской области составили воспитанники спортшколы «Бригантина», а также игроки из Печор и Себежа.

Псковская команда сыграла пять матчей, в трех одержала победу. В матче за 3 место наша команда обыграла волейболистов из Республики Коми со счетом 3:2.

Состав команды Псковской области: Кирилл Виговский - капитан, Дмитрий Черник, Георгий Кравченко, Сергей Пасицкий, Святослав Зюсько, Илья Пимченко, Максим Пропастин, Тимофей Струев, Антон Александров, Лаврентий Куликов, Константин Кустов, Кирилл Зорин.

Готовил команду к соревнованиям тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Сергей Иванов.