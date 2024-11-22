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Школьники из Гуманитарного лицея победили в зональном этапе конкурса по киберспорту

26.11.2024 19:45|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся лицея №15 стали победителями промежуточного этапа конкурса «Школьные игры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: Тelegram-канал Бориса Елкина

Учащиеся показали высокие результаты в таких дисциплинах как Dota 2, Мир танков, тетрис, шахматы и поиск в Интернете на время. Они вышли в финал, где встретятся с победителями других округов в Москве.

«Поздравляю наших ребят и желаю им успешного выступления», - адресовал напутствие глава города Пскова Борис Елкин.

Теги: #киберспорт #псков #гуманитарный лицей
Источник: Псковская Лента Новостей
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