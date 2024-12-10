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Спорт

Международный день танго отмечают 11 декабря

11.12.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (Carlos Gardel, 1887 (или 1890) — 1935) 11 декабря отмечается Международный день танго (International Day of Tango) — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

Жизнь в танго наполнена страстью и эмоциями, а в центре этого танца — мужчина и женщина. Их взаимоотношения, конфликты, примирения, любовь, ревность и ненависть — всё это неотъемлемая часть человеческой жизни.

В танго не принято разговаривать или улыбаться, а приглашение, высказанное вслух, может быть расценено как оскорбление. Допустимы лишь взгляд и лёгкое движение губ.

Танго — это танец-импровизация, в котором важно умение партнёров чувствовать друг друга. Это умение рождается на подсознательном уровне и создаёт ощущение иной реальности.

Самым выразительным моментом танго является пауза: звучит музыка, а двое замирают в объятиях, будто ведут немой диалог на повышенных тонах. Это точка высшего напряжения.

В 2009 году танго было внесено в список нематериального культурного наследия человечества по решению ЮНЕСКО.

Существует несколько версий происхождения танго. Наиболее распространённая из них — что изначально этот танец появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса в конце XIX века. В нём смешались культурные традиции многих стран мира: ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбы, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезённых иностранными матросами, пишет calend.ru.

Хотя в Аргентине танго было танцем бедных кварталов и иммигрантов, вскоре оно стало популярным по всей стране.

«Виновником» сегодняшнего праздника является Карлос Гардель — иммигрант из Франции, который в подростковом возрасте «заболел» танго и вскоре стал знаменитым на всю Аргентину. Переехав в Европу, он представил танго Парижу, откуда этот танец начал своё триумфальное шествие по странам и континентам.

Однако не везде танго было разрешено танцевать. Например, в Германии и России этот танец был запрещён, но это не помешало его популярности. В 1920–1930-х годах в СССР танго считалось упадочным и мещанским танцем, но пластинки с мелодиями танго передавались из рук в руки. И сегодня этот танец не теряет своей популярности.

Само же слово «танго» появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально это слово использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания негров для танцев, для игры на барабанах», эти барабаны также назывались «танго».

В настоящее время существует даже несколько видов танго: «милонгеро» (наиболее близкое к оригинальному аргентинскому танго), салонное танго (которое характеризуется большей дистанцией между танцорами, что позволяет использовать более разнообразные па), «Liso», или простое танго (отличается определенным рисунком без множества импровизаций и сложных шагов), «Nuevo», или новое танго (с множеством интересных и сложных фигур) и танго «фантазия» (постановочное танго для соревнований и театрализованных выступлений).

Теги: #праздник #танго
Источник: Псковская Лента Новостей
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