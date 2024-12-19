Игроки футбольного клуба «Псков» провели мастер-класс для школьников

Игроки футбольного клуба «Псков» посетили школу №5 имени Героя Российской Федерации М.Н. Евтюхина в рамках проекта «Футбол в школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Учащиеся 5 «А» класса получили возможность принять участие в мастер-классе, который провели защитник Владислав Волков, нападающий Сергей Молчанов и капитан команды, вратарь Денис Долгий.
В начале занятия школьники вместе с профессиональными спортсменами выполнили разминку. После этого футболисты продемонстрировали ребятам серию упражнений, которые они регулярно используют во время собственных тренировок. Профессионалы также поделились полезными советами о том, как можно улучшить свою технику игры, и помогли школьникам поработать над своими навыками.
Заключительной частью урока стал увлекательный футбольный матч: кто-то из школьников играл в одной команде с футболистами, а кто-то им противостоял.