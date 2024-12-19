Спорт

Псковская команда по пилонному спорту завоевала более десяти золотых медалей

Международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту «AURORA WORLD 2024» прошел в Санкт-Петербурге в эти выходные. Команда из Пскова под руководством тренера Софьи Колосковой достойно представила региона и привезла 17 медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер команды Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Всего Псковская команда получила 11 золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую.

Итоги соревнований:

Дисциплина «пилонный спорт»

Калинина Виктория (первое место)

Ясвина София (первое место)

Крикун Диана (второе место)

Дисциплина «артистический пилон»

Мигунова Виктория (первое место)

Бирюкова Алла (первое место)

Дисциплина «спортивное воздушное кольцо»

Щербакова Светлана (первое место)

Торговина Мария (первое место)

Корякина Арина (первое место)

Закарян София (второе место)

Шувалова Марина (второе место)

Смирнова Маргарита (второе место)

Корнышова Алина (третье место)

Дисциплина «артистическое воздушное кольцо»

Калинина Виктория (первое место)

Федотова Виктория (первое место)

IFAS обязательные программы (воздушное кольцо)

Закарян София (первое место)

Федотова Виктория (первое место)

Щербакова Светлана (второе место)

Также, спортсменки сдали на третий международный титул по воздушному кольцу по версии правил IFAS. Титулом награждены: Закарян София с баллом 72, Федотова Виктория с баллом 66.3 и Щербакова Светлана с баллом 60.1.

Команда «GYM_KOLOSKOVA» забрала самый большой командный кубок Санкт-Петербурга, а тренер Софья Колоскова повысила свою судебную категорию.