Псковская команда по пилонному спорту завоевала более десяти золотых медалей

Международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту «AURORA WORLD 2024» прошел в Санкт-Петербурге в эти выходные. Команда из Пскова под руководством тренера Софьи Колосковой достойно представила региона и привезла 17 медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер команды Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
Всего Псковская команда получила 11 золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую.
Итоги соревнований:
Дисциплина «пилонный спорт»
Дисциплина «артистический пилон»
Дисциплина «спортивное воздушное кольцо»
Дисциплина «артистическое воздушное кольцо»
IFAS обязательные программы (воздушное кольцо)
Также, спортсменки сдали на третий международный титул по воздушному кольцу по версии правил IFAS. Титулом награждены: Закарян София с баллом 72, Федотова Виктория с баллом 66.3 и Щербакова Светлана с баллом 60.1.
Команда «GYM_KOLOSKOVA» забрала самый большой командный кубок Санкт-Петербурга, а тренер Софья Колоскова повысила свою судебную категорию.