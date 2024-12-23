Спорт

Паркур-джем в Пскове: скорость, сила и единство

Этой осенью в Псковской области произошло значимое событие для спортивной жизни региона – аккредитация регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России». Это важное достижение открыло новые возможности для развития экстремальных видов спорта в регионе, включая паркур. Именно поэтому всероссийский паркур-джем, прошедший в эти выходные в спортивно-акробатическом зале «Ирбис», стал особенно знаковым событием. Подробнее о мероприятии читайте в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Всероссийский паркур-джем, который привлек внимание любителей экстремальных видов спорта, прошел в Пскове 22 декабря. Стартовавшая в 14:00 общая тренировка собрала под одной крышей более 100 участников, среди которых были как начинающие трейсеры, так и опытные мастера паркура. Самым маленьким участникам паркур-джема было 5 лет.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к завершению спортивного сезона, став своеобразным подведением итогов уходящего года. Организатором джема выступила местная секция, цель - популяризация паркура как активного и полезного для здоровья вида физической активности. День начался с интенсивной разминки и разогрева, необходимых для того, чтобы подготовить тело к сложным физическим нагрузкам. После разминки спортсмены разделились на группы и начали соревновательный этап по основным составляющим паркура.

Одной из первых дисциплин стал командный спидран – соревнование, требующее от участников скорости и координации движений. Команды состояли из четырех-пяти человек, и их задачей было пройти заранее установленную трассу максимально быстро, преодолевая препятствия различной сложности, передавая эстафету друг другу. Спидран продемонстрировал высокий уровень мастерства участников, многие из которых показали отличные результаты.

После командных состязаний начались индивидуальные зачеты. Спортсмены соревновались в таких элементах как наибольшее количество выходов на две руки из положения виса на стене за минуту. На данном этапе было зафиксировано рекордное количество выходов — 19. Этот результат был установлен 10-летним трейсером, который занимается паркуром около 3 лет. Следующими дисциплинами были прыжок на дальность с последующим устойчивым приземлением на узкую поверхность, а также прыжок с перекладины с фиксацией на поверхности. Не обошлось и без проверки силы. Участникам предстояло выполнить максимальное количество отжиманий за отведенное время.

Примечательно, что в соревнованиях также принимали участие девочки, которые несмотря на необычный вид спорта демонстрируют хорошие результаты и не уступают мальчикам, а в некоторых случаях даже превосходят их.

Самым зрелищным моментом мероприятия стала игра «Слепой трейсер», в которой участники разбились на пары. Одному из партнеров завязывали глаза, а второй должен был провести его через сложную трассу, наполненную различными препятствиями. Эта игра проверяла доверие между участниками, ведь успех зависел от точности подсказок ведущего партнера.

«На паркур-джеме присутствовало большое количество участников, всем всё понравилось. Некоторые участники осознали свои сильные стороны, другие — области для улучшения. Это придало им мотивацию для более интенсивных тренировок. Для нас как организаторов это опыт проведения мероприятий, который позволит в будущем улучшить качество наших мероприятий, привлечь больше участников и донести информацию до большего числа людей. В наших планах — продолжать проводить подобные мероприятия, организовывать соревнования, участвовать во всероссийских соревнованиях, а также проводить внутришкольные и региональные соревнования», - рассказал руководитель зала «Ирбис» и тренер по паркуру Илья Липунов.

Мероприятие завершилось вручением призов всем участникам и памятными фотографиями. Все спортсмены выразили благодарность организаторам за прекрасно проведенный день и возможность встретиться с единомышленниками. Паркур-джем оставил яркие впечатления и зарядил энергией на новый спортивный сезон.

Олесия Кривченкова