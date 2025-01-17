Спорт

Российский боец Ислам Махачев сохранил титул чемпиона UFC в легком весее

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

Изображение: UFC Eurasia

Главное событие турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе завершилось досрочной победой Ислама Махачева удушающим приемом в первом раунде.

Ренато Мойкано заменил Армана Царукяна, который должен был провести реванш с Исламом Махачевым, но снялся с боя из-за проблем со спиной, возникших на фоне сгонки веса, пишет РИА Новости.

На счету Ислама Махачева теперь 27 побед и одно поражение в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), он в рекордный, четвертый раз защитил титул в легком весе. В активе Мойкано теперь 20 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.