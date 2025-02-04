Спорт

Сезон катков в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Зима 2024-2025 выдалась в Псковской области весьма неоднозначной. По-осеннему теплые декабрь и январь почти не оставили надежды на настоящую русскую зиму. Вернуть ощущение зимы помог последний месяц — февраль. Сковавшие областной центр морозы подарили псковичам любимую многими зимнюю забаву — катки.

Местами неуклюжие, местами очень проворные и быстрые, но искренне счастливые горожане и гости Пскова смогли наконец покататься на коньках в Финском парке и на «Таблетке».

Подробнее — в фоторепортаже Андрея Николаева.