Спорт

В Пскове прошел ежегодный турнир по настольному теннису памяти Александра Невского

Ежегодный турнир по настольному теннису, посвященный памяти князя Александра Невского, состоялся 10 февраля в Пскове. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих федеральные органы исполнительной власти, воинские части, военно-патриотические организации и ветеранов специальной военной операции (СВО), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «"Дружина"».

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Среди участников были команды Главного управления МЧС России по Псковской области, управления Росгвардии по Псковской области, УМВД России по Псковской области, а также воинские части, включая 2-ю бригаду и 76-ю десантно-штурмовую дивизию. В турнире также участвовали представители Псковской епархии, правительства Псковской области, Ассоциации ветеранов СВО и филиала центра «Воин».

По итогам командного зачета первое место заняла команда управления Росгвардии по Псковской области, на втором месте оказалась команда Псковской епархии, а третье место заняли представители Главного управления МЧС России по Псковской области.

В личном зачете победителем стал Андрей Голишев из управления Росгвардии по Псковской области, второе место занял Максим Манеко, также из Росгвардии, а третье место досталось Сергею Терашкевичу из Псковской епархии.

Турнир стал не только спортивным событием, но и важной возможностью для укрепления связей между различными организациями и ветеранами.