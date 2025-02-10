Спорт

Футболисты «Стрелы» провели встречу с пятиклассниками в псковском лицее №10

Встреча футболистов спортивной школы «Стрела» с учениками пятых классов в рамках проекта «Футбол в школе» состоялась в лицее №10 города Пскова, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

Встреча была организована в формате «вопрос-ответ», где тренер команды (участники 2011 года рождения) Илья Орлов вместе со своими воспитанниками – Нареком Мелконяном и Дмитрием Буруновым – отвечали на вопросы школьников.

«Ученики, включая как мальчиков, так и девочек, проявили высокую активность во время диалога, задавая множество разнообразных и интересных вопросов. Встреча вызвала у ребят огромный интерес», - отметил Андрей Лупанов.