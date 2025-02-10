Чемпионат области по спортивному ориентированию состоится в Великолукском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию проведут в лесном массиве «Сенчитский бор» в Великолукском районе с 15 по 16 февраля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.
Как рассказал глава спортивной федерации, заявки на участие подали около 120 человек по возрастным группам от 10 до 80 лет. Соревнования по ориентированию проведут на дистанциях от одного километра для самых младших и до семи километров для остальных участников.
По итогам соревнований участникам вручат грамоты, а также призы от федерации.