Спорт

Чемпионат области по спортивному ориентированию состоится в Великолукском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию проведут в лесном массиве «Сенчитский бор» в Великолукском районе с 15 по 16 февраля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Как рассказал глава спортивной федерации, заявки на участие подали около 120 человек по возрастным группам от 10 до 80 лет. Соревнования по ориентированию проведут на дистанциях от одного километра для самых младших и до семи километров для остальных участников.

«Изначально соревнования должны были проходить на лыжах, но из-за отсутствия снега мы поменяли на беговую дисциплину. В первый день будет ориентирование по выбору, то есть участник должен в произвольном порядке пройти дистанцию на свое усмотрение, а на следующий день будет заданное направление, то есть участник должен пройти дистанцию в направлении, которое ему зададут судьи», - рассказал Алексей Никитин.

По итогам соревнований участникам вручат грамоты, а также призы от федерации.