Спорт

ФК «Псков» проиграл на турнире полпреда президента

Футбольный клуб «Псков» уступил команде «Звезда» (Санкт-Петербург) в матче традиционного зимнего турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Встреча состоялась сегодня, 19 февраля, в Санкт-Петербурге.

Соперником псковичей стала местная команда «Звезда». Счет поединка – 2:0 в пользу хозяев поля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Отметим, что накануне «Псков» в стартовом матче турнира сыграл вничью со счетом 0:0 с петербургским клубом «СШОР №1 – Кристалл». После двух матчей в активе подопечных главного тренера Игоря Васильева 1 очко. На групповом этапе команде предстоит провести еще два матча против мурманского «Севера» и «Динамо-2» (Санкт-Петербург).