Спорт

Уроки мужества прошли в Федерации спортивной гимнастики Пскова

В преддверии Дня защитника Отечества 19 и 20 февраля Федерация спортивной гимнастики провела уроки мужества.

Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель Федерации Дмитрий Бурмистров, гимнасты от мала до велика показывали элементы строевой подготовки и рукопашного боя. Поскольку военно-прикладная гимнастика является частью программы тренировок.

Уроки начинались с общей фотографии на фоне надписи «С днем защитника Отечества» и на фоне флагов. Далее под гимн России был поднят государственный флаг. Председатель федерации и тренер сказал слова благодарности в адрес защитников Отечества, и гимнасты прокричали «Поздравляем! Ура! Ура! Ура!»

Воспитанники федерации спортивной гимнастики г.Пскова проходили по залу строевым маршем с песней «Служить России» и демонстрировали приемы рукопашного боя с макетами автоматов. Самым младшим участникам урока мужества 4 года.

После блока военно-прикладной гимнастики был блок спортивной гимнастики. Дети показывали опорные прыжки разной степени сложности. Старшие гимнасты демонстрировали настоящие акробатические номера. По словам Дмитрия Бурмистрова особенно сложным является номер, где гимнасты прыгают друг за другом вереницей, а также делают это синхронно. Такие номера можно увидеть в цирке.

В ближайшее время у федерации будет еще несколько открытых выступлений на спортивных и культурных мероприятиях.