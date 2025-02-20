В Локне стартовал юбилейный турнир по боксу памяти Александра Матросова

Главное спортивное событие года для нашего округа — XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова начался в Локнянском техникуме, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Брянской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также гости из Беларуси (Могилёв и Витебск). Псковскую область представляют команды из Пскова, Великих Лук, Локни и других муниципалитетов.
Соревнования продлятся до вечера 23 февраля.
«Выражаю огромную признательность всем, кто помогает турниру развиваться и укреплять традиции бокса: Правительству Псковской области, Псковской областной Федерации бокса, клубу единоборств "Отечество — Псковская область", Избирательной комиссии Псковской области, а также нашим неравнодушным спонсорам», - сказал Иван Белугин.
Спонсорами стали:
«Благодаря вашей поддержке этот турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником спорта, силы и мужества!» - заключил глава округа.