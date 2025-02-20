Спорт

В Локне стартовал юбилейный турнир по боксу памяти Александра Матросова

Главное спортивное событие года для нашего округа — XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова начался в Локнянском техникуме, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Брянской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также гости из Беларуси (Могилёв и Витебск). Псковскую область представляют команды из Пскова, Великих Лук, Локни и других муниципалитетов.

Соревнования продлятся до вечера 23 февраля.

«Выражаю огромную признательность всем, кто помогает турниру развиваться и укреплять традиции бокса: Правительству Псковской области, Псковской областной Федерации бокса, клубу единоборств "Отечество — Псковская область", Избирательной комиссии Псковской области, а также нашим неравнодушным спонсорам», - сказал Иван Белугин.

Спонсорами стали:

Производство натуральных продуктов «Столбушино»;

Торговая марка «Красное знамя»;

ООО «Локнянский хлебокомбинат»;

ООО «ДРСП «Дорсервис»;

Бежаницкое райпо;

ООО «Торговый дом Локнянский»;

ООО «Три-В» (Елена Воробьева);

Дмитрий Егоров;

Андрей Прусаков;

Павел Шлюев;

Алексей Храпенков;

Алексей Артемьев.

«Благодаря вашей поддержке этот турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником спорта, силы и мужества!» - заключил глава округа.