Спорт

Первенство СЗФО по самбо при поддержке «Единой России» прошло в Пскове

В Пскове состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения. Соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в период с 21 по 23 февраля 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

В мероприятии по партийному проекту «Выбор сильных» приняли участие почти 300 самбистов со всего Северо-Запада.

Турнир стал отбором на первенство России, куда поедут спортсмены, занявшие первые и вторые места в ходе этих отборочных соревнований.

«Это самые крупные соревнования по самбо, которые с начала этого года принимает Псков. Огромная благодарность за организацию на высшем уровне комитету по спорту правительства региона, Федерации самбо Псковской области и лично Дмитрию Алекминскому, бригаде судей из разных регионов, тренерам и спортсменам», – сказал региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что основная задача партийного проекта – развитие доступности массового вида спорта, также пропаганда спорта как основного инструмента для развития и воспитания здорового, социально-активного человека, а сохранение здоровья детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений народной программы партии и Всероссийского спортивного марафона «Сила России».