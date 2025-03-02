Спорт

Рыбаки из Усвят победили на чемпионате Псковской области по ловле на мормышку

Чемпионат Псковской области по ловле на мормышку со льда прошел на озере Ясское в Пустошкинском районе вблизи туристической базы «Алоль» 1-2 марта. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров, который в составе одной из трех усвятских команд принял участие в соревнованиях.

Фотографии: Дмитрий Петров / Telegram

32 спортсмена из поселка Усвяты, Пскова, Великих Лук, Невеля и Смоленска на протяжении двух дней боролись за звание сильнейшего.

По итогу соревнований чемпионом области в командном зачёте стала команда «Усвяты-1» в составе: Алексей Карпенко, Антон Карпенко, Вадим Сафтюк. В личном зачёте победителем стал усвятич Антон Карпенко.