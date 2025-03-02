Спорт

Псковичи стали призёрами Всероссийских соревнований по рукопашному бою

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звёзды Балтики» состоялись в Выборге с 27 февраля по 2 марта. В турнире приняли участие команды из 24 регионов России, всего более 500 участников. Команда Псковской области была представлена шестью спортсменами спортивной школы «Мастер», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя

Призёрами стали:

3 место – Евгений Артамонов в категории 14-15 лет 67 кг;

3 место – Илья Васильев в категории 12-13 лет свыше 67 кг.

В рамках всероссийского старта состоялся Фестиваль по демонстрации техники рукопашного боя «Звёзды Балтики» среди девочек и мальчиков 10-11 лет. В фестивале приняли участие около 100 спортсменов из 15 легионов России.

Псковичи так же не остались без медалей:

2 место – Никита Волков в категории 10-11 лет 48 кг;

2 место – Михаил Шапкин в категории 10-11 лет св. 62 кг .

Подготовили спортсменов тренеры: Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов, Дина Дымова.

Судьей от региона работал Михаил Харитонов, представителем команды и организатором поездки была Дина Дымова.

Выезд псковской команды состоялся при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова.