Псковичи стали призёрами Всероссийских соревнований по рукопашному бою

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звёзды Балтики» состоялись в Выборге с 27 февраля по 2 марта. В турнире приняли участие команды из 24 регионов России, всего более 500 участников. Команда Псковской области была представлена шестью спортсменами спортивной школы «Мастер», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.
Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя
Призёрами стали:
В рамках всероссийского старта состоялся Фестиваль по демонстрации техники рукопашного боя «Звёзды Балтики» среди девочек и мальчиков 10-11 лет. В фестивале приняли участие около 100 спортсменов из 15 легионов России.
Псковичи так же не остались без медалей:
Подготовили спортсменов тренеры: Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов, Дина Дымова.
Судьей от региона работал Михаил Харитонов, представителем команды и организатором поездки была Дина Дымова.
Выезд псковской команды состоялся при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова.