Спорт

Прокуратура провела массовую проверку бойцовских клубов в Пскове

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура города Пскова провела проверку исполнения требований законодательства бойцовскими клубами и спортивными объединениями боевых искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Проверку провели в пяти организациях, были обследованы следующие клубы: спортивный клуб «ОГО СУМ» (улица Гоголя, дом 25А), спортивно-реабилитационный проект «Простория» (Иркутский переулок, дом 2), спортивный клуб «Скала» (улица Труда, дом 50а), автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта В. Брудова» и бойцовский клуб «ММА Псков» (улица Киселева, дом 16).

Проверка проводилась совместно с УМВД России города Пскова, отделом «Э» УМВД России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области, ОНД по городу Пскову, УНД ГУ МЧС России по Псковской области, управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.

В результате проверки в одном из клубов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. В связи с этим прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП РФ. Кроме того, начальнику ОНД по городу Пскову УНД ГУ МЧС России по Псковской области направлена информация для привлечения собственника здания, в котором осуществляет свою деятельность бойцовский клуб, к административной ответственности.

По информации Псковской Ленты Новостей, нарушения выявлены в спортивном клубе «ОГО СУМ» на улице Гоголя, дом 25А. В связи с этим клуб предупреждал о прекращении работы.