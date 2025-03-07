Спорт

Псковские боксеры вышли на первенство России

На прошедшем в Петрозаводске первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди старших юношей 15-16 лет спортсмены из Псковской области показали высокие результаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Telegram-канале «Отечество60».

Фото здесь и дале: «Отечество60» / Telegram-канал

Никита Дроздов занял первое место в весовой категории свыше 80 килограммов, а Семён Макаров завоевал бронзу в категории до 52 килограммов. Их тренер — Юрий Фёдоров.

Также серебряную медаль взял Илья Новиков, занявший второе место в категории 44-46 килограммов. Подготовкой спортсмена занимались Сергей Егоров и Павел Макаренко.

Никита Дроздов и Илья Новиков успешно прошли отбор на Первенство России по боксу, которое состоится в Суздале с 2 по 12 апреля.