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Спорт

Великолукские бойцы ММА заняли второе место на чемпионате и первенстве СЗФО

18.03.2025 16:37|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники спортивного клуба «Центурион» из Великих Лук успешно выступили на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным единоборствам (ММА), прошедших в Мурманске 16-17 марта. Команда Псковской области заняла второе общекомандное место, сообщил Псковской Ленте Новостей генеральный спонсор команды холдинг «Русклимат».

Фото здесь и далее: «Русклимат»

В соревнованиях приняли участие восемь воспитанников клуба, семь из которых завоевали медали различного достоинства. Среди победителей и призёров:

  • Юниоры 18-20 лет: Максим Ширинов занял 1-е место, Вячеслав Морозов — 3-е место;.
  • Юниоры 16-17 лет: Артём Стрелков занял 1-е место, Арсений Филиппов — 2-е место;
  • Юноши 14-15 лет: Максим Кучеров и Кирилл Фокин заняли 3-е место;
  • Юноши 12-13 лет: Никита Витков занял 2-е место.

Тренером клуба является Андрей Тимофеев. Учредитель клуба Дмитрий Мишин подчеркнул, что это лучший результат в истории «Центуриона» на первенстве СЗФО как в личном, так и в командном зачёте.

Особенным моментом турнира стало присутствие знаменитого борца UFC и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона, который поделился своим опытом и вдохновил молодых спортсменов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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