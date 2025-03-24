Спорт

Псковичка заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди девочек до 15 лет «Весенняя капель» прошли в Казани с 22 по 24 марта. Чемпионат был посвящён памяти заслуженного тренера СССР Владимира Житлова. Об этом сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области/ Telegram-канал

В соревнованиях приняли участие 85 фехтовальщиц на шпагах из 19 регионов России. По итогам выступлений псковичка Ева Белоцерковская завоевала бронзу. Тренирует спортсменку Элла Полторацкая .