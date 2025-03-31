Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по пауэрлифтингу проведут 5 апреля

Чемпионат и первенство Псковской области по пауэрлифтингу пройдут в спортивном комплексе «Писковичи» 5 апреля. В программе классическое и экипировочное троеборье, классический и экипировочный жим лежа. Спортсмены будут соревноваться в различных возрастных и весовых категориях. Также будет представлена категория пауэрлифтинг ПОДА (жим классический для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации пауэрлифтинга Псковской области.

К участию в соревнованиях по троеборью заявились 30 человек, из них двое — кандидаты в мастера спорта. На жим лежа заявились 25 человек, из них один мастер спорта, выступающий в экипировке. В категории пауэрлифтинг ПОДА заявлено к участию 7 человек.

Начало соревнований по троеборью в 10.00, по жиму лежа — в 15.00.

На соревнованиях при условии выполнения нормативов можно будет получить разряды до кандидата в мастера спорта. Напомним, что по правилам вида спорта «пауэрлифтинг», утвержденных Министерством спорта России, разряды и звания присваиваются в классическом и экипировочном троеборье и в экипировочном жиме лежа. В классическом жиме не присваиваются. Кроме того, разряды и звания, утвержденные в Российской Федерации, можно получить только на соревнованиях, проводимых аккредитованной федерацией. В Псковской области аккредитованной федерацией является Федерация пауэрлифтинга Псковской области.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Псковской области.