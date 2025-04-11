Спорт

Юбилейный 150-й старт «5 вёрст» прошел в День космонавтики в Пскове

Юбилейный 150-й космический старт команды «5 верст» состоялся в Пскове 12 апреля. Этот старт был посвящен празднованию Дня Космонавтики и памяти первого полета человека в космос, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

Мероприятие прошло на набережной реки Великой, ставшей традиционным местом проведения спортивных событий в рамках проекта «5 вёрст». Организаторы подготовили для участников новый маршрут, позволяющий насладиться живописными видами на парк Строителей, Троицкий собор и Псковский Кремль.

В этот день на старт вышли 119 финишеров, а поддержку мероприятию оказывали 20 волонтеров. Атмосферу праздника дополнил приезд гостей из других городов, среди которых были такие активные участники проекта, как Антон Ястребов, посетивший уже 75 различных парков в рамках «5 вёрст», а также Паша Кулясов, Янна Сулькова и Юрий Носков.

Особое внимание было уделено новым участникам, впервые принявшим участие в старте. Среди них — Георгий Пыхтин, Владимир Молчанов, Евгений Александров, Алёна Полозаева, Арина Гладилина, Александр Архипов, Арина Гайдукова и Ольга Румянцева. Все они получили теплый прием и стали частью большого сообщества любителей спорта и здорового образа жизни.

Для многих участников старт стал возможностью установить личные рекорды: десять человек смогли улучшить свои предыдущие результаты, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и мотивации спортсменов.

Организаторы благодарят Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Псковской области и его руководителя Сергея Бухарова за содействие в подготовке и проведении мероприятия.