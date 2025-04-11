Открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в Пскове. Участие в соревнованиях приняли 52 спортсмена. За победу боролись теннисисты из Пскова и Псковской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Полные итоги турнира оказались следующими:
Женщины 40+
Мужчины 65+
Мужчины 60-69.
Мужчины 50-59
Мужчины 40-49
«Поздравляю победителей с успешным завершением турнира! Так держать! Ветераны - это наш золотой фонд, который является примером для молодежи. Желаю всем успехов в жизни и спортивного долголетия!» - заключил Юрий Сорокин.