Спорт

Открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в Пскове

Открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в Пскове. Участие в соревнованиях приняли 52 спортсмена. За победу боролись теннисисты из Пскова и Псковской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Полные итоги турнира оказались следующими:

Женщины 40+

Первое место: Бурова Майя (Санкт-Петербург);

Второе место: Тысятова Вера (Псков);

Третье место: Гусарова Марина (Ленинградская область).

Мужчины 65+

Первое место: Кущ Игорь (Себеж);

Второе место: Романский Сергей (Санкт-Петербург);

Третье место: Созинов Николай (Псков).

Мужчины 60-69.

Первое место: Захаренков Сергей (Псков);

Второе место: Панкеев Виталий (Псков);

Третье место: Никандров Анатолий (Псков).

Мужчины 50-59

Первое место: Санаев Сергей (Санкт-Петербург);

Второе место: Чирков Александр (Санкт-Петербург);

Третье место: Деревянченко Михаил (Псков).

Мужчины 40-49

Первое место: Минин Иван (Санкт-Петербург);

Второе место: Сергеев Константин (Санкт-Петербург);

Третье место: Шудегов Виталий (Псков, Nordman).

«Поздравляю победителей с успешным завершением турнира! Так держать! Ветераны - это наш золотой фонд, который является примером для молодежи. Желаю всем успехов в жизни и спортивного долголетия!» - заключил Юрий Сорокин.