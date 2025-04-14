Спорт

Волейболистки псковской «Бригантины» вошли в тройку лидеров турнира в Белоруссии

Воспитанницы спортивной школы «Бригантина» заняли 3 место в международном турнире по волейболу среди девушек 2012-2013 годов рождения, посвященного Дню работников физической культуры и спорта Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Соревнования прошли с 12 по 13 апреля в городе Бешенковичи в Республике Беларусь. В турнире приняли участие команды Витебской области и спортивной школы «Бригантина» города Пскова.

«Все игры проходили очень эмоционально и азартно. Соревнования прошли на позитивной ноте и оставили массу положительных впечатлений», - отметили представители команды.

Состав команды: