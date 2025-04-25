Спорт

Благоустройство спортплощадки вблизи детского сада на Запсковье завершили на 40%

Работы по благоустройству общественной территории между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас идет подготовка основания для дорожек. Если погода позволит, начнём укладку асфальтобетонной смеси», - сказал руководитель проекта Денис Романов.

«В перспективе здесь напрашивается детская площадка», - добавил глава города Пскова Борис Елкин.

Работы выполняются в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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Заключен муниципальный контракт между муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «Родиал».

Цена контракта: 8 644 054 рубля.

В рамках исполнения контракта предусмотрено выполнение следующих работ:

устройство покрытий пешеходных дорожек (асфальтовые) на площади 1 206,88 м.кв;

установка бортовых камней вдоль пешеходных дорожек - 977 м;

устройство площадок под скамейки из тротуарной плитки площадью 21,6 м.кв (размеры «карманов» 4*1,8) *3;

установка бортовых камней (вдоль площадок под скамейки) - 34,8 м.п;

устройство прикрытий для проезда автотранспорта площадью 248 м.кв;

установка бортовых камней для проезда;

установка МАФ (скамейки -3 шт., урны- 3 шт.);

озеленение (устройства газона с посевом трав);

устройство основания под спортивную площадку площадью 200 м2 (из плиток на основе резиновой крошки).

Планируется установить спортивное оборудование - уличные тренажеры «Эллипс»; «Жим»; «Велосипед»; «Лыжи двойные» и спортивный комплекс «Воркаут».

На 24 апреля выполнены следующие работы:

подготовительные работы: выполнен снос аварийных зеленых насаждений, производится завоз строительных материалов на площадку (песок, щебень), подрядчик выполняет работы по выборке грунта, осуществлена разбивка объекта, выполнены работы по выборке грунта под пешеходные дорожки, выполняются работы по подготовке основания под пешеходные дорожки;

выполнены работы по установке бортового камня (готовность 50%);

начаты работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под пешеходные дорожки (готовность 50%);

начаты работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под пешеходные дорожки (готовность 50%);

выполняются работы по планировке газона с завозом растительной почвы (10%);

заказано спортивное оборудование.

По контракту срок сдачи объекта - 1 августа, общая техническая готовность объекта составляет 40%.