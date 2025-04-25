Спорт

Великолукские боксёры завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Балашихе

Великолукские спортсмены Алексей Седунов, Илья Новиков завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу «На призы МСМК Дмитрия Двали», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации бокса Псковской области.

Алексей Седунов провел четыре боя, в которых одержал победу, став победителем соревнований и выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Тренирует спортсмена Алексей Корольков.

Илья Новиков, уступив в полуфинале сопернику, завоевал «бронзу».

«Илья провел три боя и показал высокий уровень подготовки», - отметили в федерации.

Тренируют спортсмена Сергей Егоров и Павел Макаренко.

Также в соревнованиях принял участие Семён Макаренко. «Он не добрался до медального зачёта, уступив в упорной бою в первом круге соревнований», - пояснили в федерации. Тренирует боксёра Юрий Федоров.

Все спортсмены занимаются на базе спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс».