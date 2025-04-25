Псковичи привезли три медали с Чемпионата и Первенства СЗФО по тяжёлой атлетики

Чемпионат и Первенство СЗФО по тяжёлой атлетике прошли в Выборге с 22 по 26 апреля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов Северо-Западного. От Псковской области в турнире приняли спортсмены МБУ «СШОР»Надежда» город Псков и ЦРТДиЮ посёлок Бежаницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации тяжёлой атлетики.
Фото здесь и далее: Псковская региональная федерация тяжёлой атлетики
В призеры соревнований попали трое псковичей:
Тренирует спортсменов Игорь Цветков.