Спорт

Псковичи привезли три медали с Чемпионата и Первенства СЗФО по тяжёлой атлетики

Чемпионат и Первенство СЗФО по тяжёлой атлетике прошли в Выборге с 22 по 26 апреля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов Северо-Западного. От Псковской области в турнире приняли спортсмены МБУ «СШОР»Надежда» город Псков и ЦРТДиЮ посёлок Бежаницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации тяжёлой атлетики.

Фото здесь и далее: Псковская региональная федерация тяжёлой атлетики

В призеры соревнований попали трое псковичей:

1 место в категории 67 килограмм среди мужчин занял Алексей Козлов с суммой двоеборья 205 килограмм СШОР «Надежда»;

2 место в категории 61 кг в возрастной категории юноши 13-17 лет занял Константин Черевко с суммой двоеборья 153килограмм СШОР «Надежда»;

3 место в категории 71 килограмм в возрастной категории девушки 13-17 лет заняла София Яковлева с суммой двоеборья 93 килограмм СШОР «Надежда».

Тренирует спортсменов Игорь Цветков.