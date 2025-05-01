Почти 20 медалей привезли псковские каратисты с турнира в Великом Новгороде

Открытый турнир по карате WKF «Кубок Феникса» прошёл в Великом Новгороде сегодня, 4 мая. В турнире приняло участие более 200 участников из шести регионов России. Псковская команда каратистов привезла 19 медалей: 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации каратэ города Пскова.
Фото здесь и далее: Федерация карате города Пскова
Результаты выступлений псковской команды :
Золото
- Пелагея Буторина - кумите, девочки 8-9 лет свыше 27 кг, дивизион В;
- Василиса Ветлужских, София Иванова - командное кумите, девочки 8-9 лет;
- Алексей Буравлев - мальчики 12-13 лет свыше 50 кг и 2 место в битве за чемпионский Пояс в абсолютной категории среди мальчиков 12-13 лет;
- Олег Куприянчик - мальчики 14-15 лет до 57 кг и чемпионский пояс в абсолютной категории среди мальчиков 14-15 лет.
Серебро
- Фёдор Иванов - мальчики 6-7 лет до 25кг;
- София Иванова - девочки 8-9 лет до 25 кг, Дивизион А;
- Юля Дмитриева, Ксения Кастыря, Карина Дормидонова - командное Кумите, девочки 10-11 лет;
- Мовсес Аветян - мальчики 12-13 лет свыше 50 кг;
- Дмитрий Александров - мальчики 14-15 до 63 кг;
- Степан Осипов - мальчики 14-15 лет до 57 кг;
- Вадим Слюсар - мальчики 14-15 лет свыше 60кг.
Бронза
- Иван Семенов - мальчики 10-11 лет свыше 36 кг;
- Василиса Ветлужских - девочки 8-9 лет до 30 кг, Дивизион А;
- Марк Меньших - мальчики 12-13 лет свыше 50 кг;
- Виталий Фомин - мальчики 8-9 лет свыше 32 кг, Дивизион А;
- Севастьян Елистратов - мальчики 8-9 лет до 32 кг, Дивизион А;
- Константин Шипов - мальчики 8-9 лет свыше 30 кг, Дивизион В.
Тренируются спортсмены в псковском клубе карате Б'удокан АТЭМИ'.