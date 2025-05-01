Почти 20 медалей привезли псковские каратисты с турнира в Великом Новгороде

Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь

Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни

Полуфинальное дефиле «Мисс и Миссис» пройдет в Великих Луках

Фотофакт: огромная пробка образовалась в районе Дамбы в Пскове

Момент ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео

Более сорока процентов псковичей выступили против обязательных субботников

Небольшой дождь и температуру до +14 градусов прогнозируют в Псковской области 4 мая

Сергей Вострецов: Наказание за тунеядство в России неуместно

Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая

В России рекордно подешевели новые автомобили

ЦИК сообщил, что изменится в псковском одномандатном округе на выборах в Госдуму

ДТП произошло на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове