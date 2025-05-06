Спорт

Более 20 спортсменов приняли участие в первом этапе Кубка Псковской области по подводной охоте

Завершились соревнования первого этапа Кубка Псковской области по подводной охоте, в котором приняли участие 21 спортсмен, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации подводного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация подводного спорта Псковской области

В личном первенстве победителем стал Дмитрий Николаев из города Остров, набравший 1426 очков. Второе место занял Александр Крюковский из Могилёва (Беларусь) с результатом 1252 очка. Третье место досталось Светославу Ходану из Пушкинских Гор с суммой 1098 очков.

В командном зачёте первенствовала команда «Поплавки» из Острова с результатом 1426 очков. Серебряные медали получила команда «Зенит» из Могилёва (1252 очка), а бронзовые — команда «Освод» из Витебска (1124 очка).

Соревнования собрали 21 спортсмена из городов Псковской области, Петербурга, Себежа, Витебска, Смоленска, Великого Новгорода, Гомеля и Фаринова. Самой крупной рыбой стал лещ весом 804 грамма, выловленный Александром Крюковским.

Условия состязаний оказались непростыми: температура воды составила +7 градусов.

«Всем спасибо, что посетили наше мероприятие и ждём вас всех в следующий раз ещё в большем составе!» - заключили в федерации.