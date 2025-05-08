Спорт

Гимнастки из Пскова завоевали восемь медалей и командный кубок на турнире в Москве

Ежегодный международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту Polygon World прошёл в Москве 6-7 мая. Команда спортсменок из Пскова завоевала 8 медалей, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер спортсменок Софья Колоскова.

Фото: Софья Колоскова

В дисциплине «Пилонный спорт» «золото» завоевала София Ясвина, «серебро» досталось Диане Крикун, а бронзовым призером в своей возрастной категории стала Устинья Романова.

В дисциплине «Воздушное кольцо» гимнастки забрали во всех возрастных категориях золотые медали. Победительницами стали: София Закарян, Мария Торговина, Эльмира Юсубова, Арина Корякина и Марина Шувалова.

Также команда увезла с собой командный кубок.

Главный тренер команды и по совместительству спортивный судья турнира Софья Колоскова .Второй тренер Ирина Ветрова.