Псковский каратист занял «бронзу» на всероссийских соревнованиях в Череповце

Псковский каратист Алексей Буралев занял 3-е место в категории 14-15 лет до 70 килограмм на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Милютина», которые проходили с 16 по 18 мая в городе Череповец, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
«Для Алексея это был дебют в новой возрастной и весовой категории. Прошлый соревновательный цикл для Алексея складывался очень успешно, и мы ждали, как Алексей покажет себя в новой возрастной категории. Считаю, что дебют прошел успешно. Работаем дальше», — рассказал председатель.
На турнире пскович провел три поединка и забрал бронзовую медаль:
1 поединок — 4:2;
2 поединок — 7:6;
3 поединок — 0:1;
4 поединок за бронзу — 4:2.