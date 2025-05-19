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Спорт

Псковский каратист занял «бронзу» на всероссийских соревнованиях в Череповце

20.05.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский каратист Алексей Буралев занял 3-е место в категории 14-15 лет до 70 килограмм на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Милютина», которые проходили с 16 по 18 мая в городе Череповец, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

«Для Алексея это был дебют в новой возрастной и весовой категории. Прошлый соревновательный цикл для Алексея складывался очень успешно, и мы ждали, как Алексей покажет себя в новой возрастной категории. Считаю, что дебют прошел успешно. Работаем дальше», — рассказал председатель.

На турнире пскович провел три поединка и забрал бронзовую медаль:

  • 1 поединок — 4:2;

  • 2 поединок — 7:6;

  • 3 поединок — 0:1;

  • 4 поединок за бронзу — 4:2.

Источник: Псковская Лента Новостей
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