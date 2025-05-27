Спорт

Дмитрий Белюков вошёл в состав комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России

Сопредседатель оргкомитета конференции, декан ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков по решению президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва и Исполкома ОКР вошёл в состав комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России.

Комиссия создана для содействия олимпийскому образованию, физическому и нравственному воспитанию граждан Российской Федерации на основе использования гуманистических ценностей спорта и олимпизма. Комиссия сформирована из числа ведущих ученых, специалистов и выдающихся спортсменов.

«30 мая состоялось первое заседание, на котором решены организационные вопросы: избраны председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь, определен план работы до конца 2025 года. Уверен, что работа в составе комиссии даст новые возможности для координации усилий по развитию олимпийского образования в нашей стране», - сказал он.