Спорт

Спортивный праздник провел псковский клуб «Супер фитнес» в День защиты детей

Спортивный клуб «Супер фитнес» 1 июня провел яркий и энергичный праздник, посвящённый Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации клуба.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

Для всех участников были организованы спортивные состязания и конкурсы, подарившие заряд бодрости взрослым и малышам.

Как рассказали организаторы, гости активно участвовали в конкурсах, фотографировались и обменивались впечатлениями друг с другом.

«Спасибо всем, кто в этот день был вместе с нами», - отметили в администрации клуба.