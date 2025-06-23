Спорт

Региональный этап марафона «Земля спорта» впервые пройдет в Пскове

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» впервые пройдет в городе Пскове на стадионе «Машиностроитель» 29 июня с целью укрепления здоровья сельского населения и создания условий для занятий физической культурой и спортом на загородных территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийского марафона «Земля спорта».

В программе соревнований силовой экстрим, семейные эстафеты, сдача норм ГТО, в перерывах выступления творческих и спортивных коллективов.

Жителей города Пскова приглашают принять участие в разнообразных физкультурных активностях с 13.00 до 18.00: джампинг, воздушное кольцо, фиджитал-спорт, электронный тир, детская анимация, дартс, армрестлинг, также можно попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.