Спорт

Опубликована обновленная схема расположения основных локаций марафона «Земля спорта» в Пскове

Опубликована обновленная схема расположения основных локаций регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта», который пройдет в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 29 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Изображение: комитет по спорту Псковской области

«Ждем всех желающих присоединиться к спортивному празднику! А если у вас районная прописка - вы можете принять участие в соревнованиях», - отметили в комитете.

Регистрация пройдет в день соревнований с 11.00 до 12.30 в административном здании стадиона «Машиностроитель». При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку о том, что вы можете принимать участие в соревнованиях.