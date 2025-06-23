Спорт

«Псковский полумарафон» в 2025 году отменили из-за нехватки финансирования

Ежегодный «Псковский полумарафон», который должен был состояться 12 октября, не будут проводить в этом году в связи с недостатком финансирования, сообщили в группе организаторов.

«К сожалению, стартовые взносы не покрывают даже 50% необходимых затрат на организацию старта такого уровня, включая комфорт и безопасность участников. Без достаточной финансовой поддержки мы не можем гарантировать качественное проведение мероприятия, а качество для нас превыше всего! Мы хотим всегда соответствовать планке, когда-то установленной нами же самими», - обратились к псковичам организаторы марафона.

По словам представителей, «Псковский марафон» и «Псковский полумарафон» давно уже стали визитными карточками для региона, как открывающий и закрывающий беговой сезон старты.

Организаторы приняли решение: тем, кто уже оплатил взносы на «Псковский полумарафон-2025», автоматически перенесут слоты на «Псковский марафон 2026» в апреле.

Для тех, кто не может или не хочет бежать «Псковский марафон» в апреле следующего года, существует инструкция по возврату денежных средств: необходимо написать на почту: mail@o-time.ru (сайт, на котором происходит регистрация), указав ФИО, свои данные и необходимые реквизиты для возврата денежных средств за неиспользованный слот в связи с отменой старта.

«Если вы захотите просто изменить дистанцию, это также можно сделать, написав на указанный выше e-mail», - уточнили организаторы.