«Псковский полумарафон» в 2025 году отменили из-за нехватки финансирования

Ежегодный «Псковский полумарафон», который должен был состояться 12 октября, не будут проводить в этом году в связи с недостатком финансирования, сообщили в группе организаторов.
По словам представителей, «Псковский марафон» и «Псковский полумарафон» давно уже стали визитными карточками для региона, как открывающий и закрывающий беговой сезон старты.
Для тех, кто не может или не хочет бежать «Псковский марафон» в апреле следующего года, существует инструкция по возврату денежных средств: необходимо написать на почту: mail@o-time.ru (сайт, на котором происходит регистрация), указав ФИО, свои данные и необходимые реквизиты для возврата денежных средств за неиспользованный слот в связи с отменой старта.
«Если вы захотите просто изменить дистанцию, это также можно сделать, написав на указанный выше e-mail», - уточнили организаторы.