Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Псков Летние террасы
нейросети для предпринимателей
псковские фермеры на «Винограде»
Бизнес В Великих Луках
Жить в Атмосфере
Легким десертам — легкая сметана
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Лев в клетке
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Рай В шалаше
Задержание ректора ПсковГУ
Комфортные и безопасные
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Спорт 02.07.2025 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? 03.07.2025 10:370 Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля 02.07.2025 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? 02.07.2025 15:270 Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» на чемпионате РФ по бадминтону 02.07.2025 10:550 «Псковский полумарафон» в 2025 году отменили из-за нехватки финансирования 01.07.2025 15:490 Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на беговую тренировку
 
 
 
Самое популярное 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля

03.07.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

Традиционный фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест» состоится 26 июля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале. 

«До Дня города Пскова остаётся менее месяца, и мы готовим множество ярких и интересных событий, среди которых особое место занимает традиционный фестиваль сапсёрфинга "Псков Sup Фест". Приглашаем всех желающих принять участие в костюмированном заплыве на сап-бордах, который состоится 26 июля. Если у вас нет своего сапа, вы сможете взять его в аренду. Самого талантливого автора лучшего костюма ожидает приятный сюрприз – сап-борд в подарок!» - сказал Борис Елкин. 

В 9:00 начинается регистрация и работа стартового городка, а сам заплыв начнется в 11:00 от дома №4 на улице Георгиевской. С 10:00 до 14:00 там же будут работать интерактивные площадки, которые заинтересуют и взрослых, и детей. 

«Уже сейчас готовьте оригинальные костюмы и начинайте тренировки! Оставляйте заявку по ссылке. Кстати, первые 100 человек, прошедшие регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно! Будем ждать вас на празднике!» - добавил глава города. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 242 человека
03.07.2025, 10:530 Новый мессенджер Max: смена декораций или технологический прорыв? 03.07.2025, 10:510 «Сообразим на троих»: В бой идут одни старики, ползарплаты за ЖКУ и такой футбол нам не нужен 03.07.2025, 10:470 Свыше двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам 03.07.2025, 10:410 Усиление ветра ожидается на территории Псковской области
03.07.2025, 10:370 Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля 03.07.2025, 10:350 Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах 03.07.2025, 10:200 Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах 03.07.2025, 10:130 80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала
03.07.2025, 10:020 Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания 03.07.2025, 09:521 Ищут давно, но не могут найти 03.07.2025, 09:490 «Банкротство и точка»: Обзор судебной практики дел о банкротстве физических лиц 03.07.2025, 09:480 Возгорание мусора ликвидировали в Новосокольниках
03.07.2025, 09:430 В сервисном центре «Автосалона №1» бесплатно проверят автокондиционер и заправят его со скидкой 03.07.2025, 09:300 Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО 03.07.2025, 09:150 Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты клиентам-банкротам 03.07.2025, 09:000 Названы регионы — лидеры по продолжительности сна
03.07.2025, 08:400 Российские пивовары вошли в топ престижного международного рейтинга 03.07.2025, 08:190 Свидетелями редкого оптического явления стали автомобилисты на трассе «Псков» 03.07.2025, 08:000 В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС 03.07.2025, 07:400 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове
03.07.2025, 07:290 Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма 03.07.2025, 07:190 Псковские дорожники скосили траву вдоль 2300 километров дорог в рамках борьбы с борщевиком 03.07.2025, 07:000 День ГАИ России отмечают 3 июля 02.07.2025, 22:000 Психолог раскритиковал установку «мужчины не плачут»
02.07.2025, 21:400 Петербургский Политех разработал усилитель для улучшения качества ЭКГ 02.07.2025, 21:200 Директор «Михайловского» принял участие в обсуждении федерального проекта по развитию музеев России 02.07.2025, 21:000 Умер актер из «Звездного пути» Питер Генри Шредер 02.07.2025, 20:490 Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота»
02.07.2025, 20:370 Реготделение «Деловой России» и ТПП Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 02.07.2025, 20:200 Стартовал Всероссийский конкурс по созданию комиксов с использованием технологий искусственного интеллекта 02.07.2025, 20:000 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.07.2025, 20:000 Первый кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове
02.07.2025, 19:380 Свыше 2700 деревьев убрали энергетики с ЛЭП в Псковской области после шторма 02.07.2025, 19:200 Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье 02.07.2025, 19:000 Центр «Воин» совместно с Минкультуры России и RT представил просветительский проект «Воин.Кино» 02.07.2025, 18:301 Профсоюзы предложили привлекать к ответственности руководителей предприятий за замалчивание несчастных случаев
02.07.2025, 18:190 Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова 02.07.2025, 18:090 Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы 02.07.2025, 18:040 «Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром 02.07.2025, 18:020 Гдовичку лишили свободы за удар ножом в живот знакомого
02.07.2025, 17:582 Подравшиеся в Финском парке Пскова лошадницы не поделили территорию 02.07.2025, 17:530 Инспекция труда Псковского облсовпрофа о расследовании производственных травм 02.07.2025, 17:500 Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO» 02.07.2025, 17:420 АО «ОЭК» и ЗАО «ЗЭТО» подписали соглашение о сотрудничестве
02.07.2025, 17:360 Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля 02.07.2025, 17:350 В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто 02.07.2025, 17:350 Провести «Аквалето» с трибьютом «Влада А4» приглашают псковичей в ближайшую субботу 02.07.2025, 17:210 Мошенники создали клон страницы Дмитрия Быстрова в WhatsApp*
02.07.2025, 17:090 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026. ВИДЕО 02.07.2025, 16:570 С подрядчика взыскали компенсацию за некачественный ремонт детского отделения псковской психиатрической больницы 02.07.2025, 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 02.07.2025, 16:511 Фотофакт: Перила Ольгинского моста красят в Пскове
02.07.2025, 16:410 Молодежь Псковского района предупредили об опасности разговоров с мошенниками 02.07.2025, 16:370 Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 16:330 В России выросла популярность полисов е-ОСАГО 02.07.2025, 16:330 Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на предпринимателя, по вине которого в Пскове отравились около 40 человек
02.07.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? 02.07.2025, 16:210 Обновлен сервис от «Ростелекома» и «Солар» для защиты персональных данных псковичей 02.07.2025, 16:171 Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров 02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля
02.07.2025, 16:050 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 7 июля 02.07.2025, 16:020 Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта 02.07.2025, 15:560 Сотрудники «Россетей» в Псковской области восстанавливают ЛЭП по пояс в воде 02.07.2025, 15:490 В парках «Михайловского» зацвели липы
02.07.2025, 15:480 Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно 02.07.2025, 15:390 Ранцы без аниме и иностранных букв закупят для первоклашек в Псковской области 02.07.2025, 15:370 Более 200 сотрудников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию с начала года 02.07.2025, 15:340 Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор 
02.07.2025, 15:290 Светофоры демонтировали на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 02.07.2025, 15:270 Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» на чемпионате РФ по бадминтону 02.07.2025, 15:130 Псковичи предпочитают баловать себя фастфудом – аналитики 02.07.2025, 15:130 Фотофакт: Аисты столпились на пушкиногорской поляне
02.07.2025, 15:100 Гостей и жителей Локнянского округа пригласили на праздник «Накануне Купалы» 02.07.2025, 14:540 Россиянку обокрали на кладбище 02.07.2025, 14:480 Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок» 02.07.2025, 14:460 Опубликована программа VI Форума молодых семей Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru