Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля

Традиционный фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест» состоится 26 июля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
В 9:00 начинается регистрация и работа стартового городка, а сам заплыв начнется в 11:00 от дома №4 на улице Георгиевской. С 10:00 до 14:00 там же будут работать интерактивные площадки, которые заинтересуют и взрослых, и детей.
«Уже сейчас готовьте оригинальные костюмы и начинайте тренировки! Оставляйте заявку по ссылке. Кстати, первые 100 человек, прошедшие регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно! Будем ждать вас на празднике!» - добавил глава города.