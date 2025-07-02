Спорт

Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля

Традиционный фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест» состоится 26 июля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«До Дня города Пскова остаётся менее месяца, и мы готовим множество ярких и интересных событий, среди которых особое место занимает традиционный фестиваль сапсёрфинга "Псков Sup Фест". Приглашаем всех желающих принять участие в костюмированном заплыве на сап-бордах, который состоится 26 июля. Если у вас нет своего сапа, вы сможете взять его в аренду. Самого талантливого автора лучшего костюма ожидает приятный сюрприз – сап-борд в подарок!» - сказал Борис Елкин.

В 9:00 начинается регистрация и работа стартового городка, а сам заплыв начнется в 11:00 от дома №4 на улице Георгиевской. С 10:00 до 14:00 там же будут работать интерактивные площадки, которые заинтересуют и взрослых, и детей.

«Уже сейчас готовьте оригинальные костюмы и начинайте тренировки! Оставляйте заявку по ссылке. Кстати, первые 100 человек, прошедшие регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно! Будем ждать вас на празднике!» - добавил глава города.