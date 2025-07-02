Спорт

Тренер Илья Липунов: Прыжки по крышам — это не паркур, а способ привлечь внимание

Видеоролики с опасными прыжками не отражают настоящую суть паркура, а существуют лишь для привлечения внимания аудитории в интернете. Об этом в новом выпуске программы «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал заместитель руководителя регионального отделения Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики, тренер по паркуру, руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов.

Комментируя распространенность видеоматериалов с экстримальными и опасными прыжками, Илья Липунов пояснил: «Паркур-атлеты стремятся быть заметными в медиапространстве. Им нужно набирать просмотры и лайки, поэтому они делают эффектные трюки. Вряд ли кто-то в здравом уме решится прыгать с крыши на крышу, если он не ищет острых ощущений».

Тренер подчеркнул, что есть отдельная категория людей, которые называются руферы, и именно они специализируются на прыжках по крышам. Однако такие люди не имеют никакого отношения к такому виду спорта, как паркур.

«Это немного отдельная история. Руфинг как будто бы вырос из паркура, но это действительно определенная категория граждан, которые сейчас к паркуру не имеют никакого отношения. И, соответственно, всё, для чего делают ребята эти трюки, это просто просмотры, лайки, комментарии, привлечение внимания», - заключил Илья Липунов.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.